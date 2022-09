Rangers-Napoli 0-3 | pagelle Anguissa è un capo | Meret è un portiere | Kim è Buffalo Bill

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 settembre 2022). Parafrasando Borrelli ai tempi di Tangentopoli: parare, parare, parare. Mani pulite, pulitissime quelle del gloriosodi stasera nell’intimidente, per storia e pubblico, Ibrox. Senza macchia alcuna – 7 A mercato finito abbiamo acquistato un nuovo, Fabrizio. Perché è questo che sembra. Attento e reattivo, per nulla impaurito di fronte alla furia Morelos. Addirittura predica calma ai suoi quando costruisce dal basso – 7 DI LORENZO. La pugna vibrante è l’habitat naturale per un Euroappuntato come lui, fedele nei secoli. La novità è che talvolta soccombe, ma non demorde e ricomincia dac– 6,5 Perde una palla pericolosa in area e per fortuna ci va bene. Manca di testa una palla che era davvero facilissimo buttare dentro – 6 RRAHMANI. Nella costruzione dal basso diretta dal ...