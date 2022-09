Putin - Xi, amici fino a un certo punto (Di giovedì 15 settembre 2022) Incontro a Samarcanda. Il primo si inchina al secondo, costretto a dare spiegazioni alle preoccupazioni cinesi sulla guerra. Il secondo concede al primo lo status di potenza, nell'ottica dell'obiettivo comune di contrastare gli Usa. Un sottile quanto sbilanciato scambio di favori. Le analisi di Bremmer e Kupchan Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 settembre 2022) Incontro a Samarcanda. Il primo si inchina al secondo, costretto a dare spiegazioni alle preoccupazioni cinesi sulla guerra. Il secondo concede al primo lo status di potenza, nell'ottica dell'obiettivo comune di contrastare gli Usa. Un sottile quanto sbilanciato scambio di favori. Le analisi di Bremmer e Kupchan

