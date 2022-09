PA digitale 2026, i due avvisi per le scuole prorogati al 21 ottobre (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione ulteriori 60 milioni per le scuole italiane con due nuovi avvisi. L'apertura degli avvisi è stata prorogata dal 23 settembre al 21 ottobre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione ulteriori 60 milioni per leitaliane con due nuovi. L'apertura degliè stata prorogata dal 23 settembre al 21. L'articolo .

