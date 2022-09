Omicidio Bramucci | il commando partito da Roma est | studiavano il piano da giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 settembre 2022). Arrivavano direttamente dalla periferia est di, due dei presunti tre killer di Salvatore, di 58 anni. A quanto si evince dalle ricostruzioni, la vittima era caduta in un agguato a colpi di arma da fuoco lo scorso 7 agosto a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. L’di Salvatore: gli arresti ieri Loro, i principali sospettati al momento, sarebbero due 48enni con precedenti (spaccio) che venivano dal quadrante est della Capitale. L’arresto per loro è arrivato nella mattinata di ieri, mercoledì 14 settembre, fermati rispettivamente a Ponte di Nona e via Prenestina. L’accusa che pende su di loro è diin concorso con l’aggravante della premeditazione. Le indagini hanno rivelato che i due presunti killer sono ben inseriti nel mondo della ...