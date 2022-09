Non solo Anguissa e Simeone, un altro azzurro resterà a Napoli durante la sosta (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella giornata di oggi, è arrivata anche l’ufficialità: Giovanni Simeone, che negli ultimi mesi era entrato nel giro della Nazionale, resterà a Napoli durante la sosta delle Nazionali. Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, lo ha escluso dalla lista dei convocati per le amichevoli pre-Mondiali. Stessa sorte per Frank Zambo Anguissa, che il CT del Camerun Song ha lasciato a casa per lasciare spazio ad altri calciatori, anche per gestirlo fisicamente in vista dei numerosi impegni anche in maglia azzurra. Portogallo: non c’è Mario Rui, escluso dai convocati Oltre ad Anguissa e Simeone, anche Mario Rui resterà a Napoli durante la sosta per le Nazionali, l’ultima prima dei ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella giornata di oggi, è arrivata anche l’ufficialità: Giovanni, che negli ultimi mesi era entrato nel giro della Nazionale,ladelle Nazionali. Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, lo ha escluso dalla lista dei convocati per le amichevoli pre-Mondiali. Stessa sorte per Frank Zambo, che il CT del Camerun Song ha lasciato a casa per lasciare spazio ad altri calciatori, anche per gestirlo fisicamente in vista dei numerosi impegni anche in maglia azzurra. Portogallo: non c’è Mario Rui, escluso dai convocati Oltre ad, anche Mario Ruilaper le Nazionali, l’ultima prima dei ...

