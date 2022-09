Niente cellulari in classe per studenti e prof: fa discutere la proposta di una preside di Bologna (Di giovedì 15 settembre 2022) Fa discutere la proposta della responsabile generale delle ‘Scuole Malpighi’ di Bologna, Elena Ugolini. Che ha deciso il ritiro dei cellulari agli studenti e ai professori all’ingresso della scuola. Per poi riconsegnarli al termine delle lezioni. Niente di scandaloso, dice. “Così aiutiamo i ragazzi all’osservanza di una norma scritta nei regolamenti di tutte le scuole. Ma che nessuno rispetta“. A Bologna il liceo Malpighi vieta l’uso dei cellulari in classe Effettivamente, non c’è Niente di nuovo nel divieto dei cellulari a scuola. Per favorire la socializzazione e la concentrazione. Anche per scoraggiare l’utilizzo improprio e la diffusione di video e riprese sui social. Pratica ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Faladella responsabile generale delle ‘Scuole Malpighi’ di, Elena Ugolini. Che ha deciso il ritiro deiaglie aiessori all’ingresso della scuola. Per poi riconsegnarli al termine delle lezioni.di scandaloso, dice. “Così aiutiamo i ragazzi all’osservanza di una norma scritta nei regolamenti di tutte le scuole. Ma che nessuno rispetta“. Ail liceo Malpighi vieta l’uso deiinEffettivamente, non c’èdi nuovo nel divieto deia scuola. Per favorire la socializzazione e la concentrazione. Anche per scoraggiare l’utilizzo improprio e la diffusione di video e riprese sui social. Pratica ...

