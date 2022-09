Mps: ok soci (Mef) ad aumento. Lovaglio: ora si corre, via a ottobre (Di giovedì 15 settembre 2022) Via libera, come da attese, dagli azionisti di Mps al maxi - aumento di capitale da 2,5 miliardi, nel corso dell'assemblea, tornata in presenza dopo oltre due anni. L'operazione "costituisce un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Via libera, come da attese, dagli azionisti di Mps al maxi -di capitale da 2,5 miliardi, nel corso dell'assemblea, tornata in presenza dopo oltre due anni. L'operazione "costituisce un ...

