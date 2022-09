Lizzano: crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione Sotto le macerie due operai (Di giovedì 15 settembre 2022) L'articolo Lizzano: crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione <small class="subtitle">Sotto le macerie due operai</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 settembre 2022) L'articoloildi unain ledue proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Lizzano (#Taranto): crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione, due operai sotto le macerie - pbrex668 : RT @rtl1025: ?? A #Lizzano, nel #Tarantino, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due persone sarebber… - rtl1025 : ?? A #Lizzano, nel #Tarantino, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due perso… -

Lizzano, crolla solaio durante lavori ristrutturazione in casa: si temono vittime tra gli operai La Gazzetta del Mezzogiorno Lizzano, crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione: un operaio morto sotto le macerie A Lizzano, in provincia di Taranto, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due operai, che in quel momento erano al lavoro, sono stati travolti dalle macerie. Uno ... Lizzano, crolla solaio di una palazzina: dispersi 2 operai I due sono rimasti schiacciati dalle macerie di un immobile in ristrutturazione. Al momento sconosciute le loro condizioni ... A Lizzano, in provincia di Taranto, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due operai, che in quel momento erano al lavoro, sono stati travolti dalle macerie. Uno ...I due sono rimasti schiacciati dalle macerie di un immobile in ristrutturazione. Al momento sconosciute le loro condizioni ...