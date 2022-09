Improta: "Questo Napoli è da primato in classifica" (Di giovedì 15 settembre 2022) Improta: "Il prossimo rigore deve calciarlo Politano, Questo Napoli è da primato in classifica" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gianni Improta, ex rigorista del Napoli. Queste le sue parole: "In occasione del rigore di Zielinski ero tranquillo, quando ho visto che Piotr non prendeva la giusta rincorsa, ma era anzi assestato a qualche metro dalla palla, ho detto a mia moglie: ‘Non mi piace questa posizione, sbaglierà il rigore’. Successivamente è stato fatto ripetere, nel momento in cui si è posizionato nuovamente come prima, ho detto a mia moglie: ‘Lo sbaglierà e lo tirerà dove il portiere gliel’ha parato prima’. Il Napoli ha almeno 3 calciatori che potrebbero essere rigoristi, ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 15 settembre 2022): "Il prossimo rigore deve calciarlo Politano,è dain" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gianni, ex rigorista del. Queste le sue parole: "In occasione del rigore di Zielinski ero tranquillo, quando ho visto che Piotr non prendeva la giusta rincorsa, ma era anzi assestato a qualche metro dalla palla, ho detto a mia moglie: ‘Non mi piace questa posizione, sbaglierà il rigore’. Successivamente è stato fatto ripetere, nel momento in cui si è posizionato nuovamente come prima, ho detto a mia moglie: ‘Lo sbaglierà e lo tirerà dove il portiere gliel’ha parato prima’. Ilha almeno 3 calciatori che potrebbero essere rigoristi, ...

