Il Napoli espugna Glasgow | 3-0 ai Rangers

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo il successo contro il Liverpool, ilconquista la seconda vittoria in Champions battendo i3-0. Dopo un primo tempo dai ritmi intensi (palo di Zielinski) succede tutto nella ripresa. Rigore per la squadra di Spalletti: Zielinski calcia, McGregor respinge, Politano ribatte in rete.Tutto da ripetere per la posizione di Politano. Calcia ancora Zielinski, McGregor para. Una manciata di minuti più tardi, ancora rigore: Politano segna. Nel finale arrivano il 2-0 di Raspadori e il 3-0 di Ndombele.Girone A: Liverpool-Ajax 2-1,0-3 (giocata oggi) Classifica:6, Ajax, Liverpool 3,0.

A suonare le note della terzina azzurra Politano, Raspadori e Ndombele: gli azzurri ci mettono la faccia e conquistano Glasgow ...Secondo successo consecutivo per il Napoli in Champions League. La squadra di Spalletti batte per 3-0 i Rangers e si porta al comando del gruppo A. Nel primo tempo Zielinski colpisce un palo, ma sempr ...