Il grande gioco di Putin e Xi ricomincia da Samarcanda (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi il vertice asiatico: lo Zar vuole il pieno appoggio ma il presidente cinese resta scettico. Tra gli ospiti "speciali" anche Armenia e Azerbaijan ai ferri corti per il Nagorno-Karabakh

