Highlights e gol Roma-Helsinski 3-0 | Europa League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 15 settembre 2022) Glie le azioni salienti di-Helsinki 3-0, match della fase a gironi di. L’espulsione al 15? di Tenho spiana la strada ai giallorossi che però chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. Tutto cambia nella ripresa con l’ingresso in campo di Paulo Dybala che sblocca il risultato al primo pallone toccato con un mancino dal limite. Poi si scatena Zaniolo con due assist: il primo per Pellegrini, il secondo per Belotti che celebra la prima gioia in giallorosso. SportFace.

OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - SkyTG24 : Europa League, Roma-HJK Helsinki 3-0: gol di Dybala, Pellegrini e Belotti. HIGHLIGHTS - sportli26181512 : Midtjylland-Lazio 5-1: video, gol e highlights: Il Midtjylland domina il match della MCH Arena e chiude il primo te… - OdeonZ__ : I rigori consecutivi sbagliati, poi il tris da urlo: il meglio di Rangers-Napoli - dorinileonardo : visto gli highlights, e a quanto pare il Maccabi ha tenuto il PSG sul pari fino al 68mo, con alcune occasioni oltre… -

Sky Sport

La sintesi della sconfitta per 5 - 1 della Lazio sul campo del Midtjylland: per i danesidi Paulinho, Kaba, Evander Ferreira su rigore, Isaksen ...Il video con glie idi Midtjylland - Lazio 5 - 1, match valido per la seconda giornata di Europa League 2022/2023. Disastro biancoceleste in terra danese, pesante lezione inflitta ai ragazzi di Sarri ... Milan-Dinamo Zagabria 3-1: video, gol e highlights Istanbul Basaksehir - Fiorentina 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo A di Europa Conference League 2022/23.Roma - HJK Helsinki 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo C di Europa League 2022/23.