EUROBASKET: L'ITALIA TRA RIMPIANTI, ORGOGLIO E UN FUTURO TUTTO DA VIVERE (Di giovedì 15 settembre 2022) Averci fatto la bocca vuol dire TUTTO e non vuol dire niente. Essere arrivati a un tiro libero (anzi, due) o a un canestro dalle semifinali significa aumentare soltanto il rimpianto per non esserci andati, il che fa tutta la differenza del mondo in uno sport che a volte sa essere crudele come nessun'altra disciplina nell'universo sportivo. L'ITALIA del Poz s'è portata via da Berlino un mare di applausi e la sensazione di averci provato, ma forse anche di aver gettato alle ortiche un'occasione che chissà quanto mai ricapiterà. Perché erano 5 anni che il basket europeo non viveva la sua competizione regina, e quando tra tre anni si tornerà a giocare nell'edizione ospitata dalla Lettonia (Cipro e Finlandia daranno una mano per ciò che riguarda la fase a gironi, e forse anche l'Ucraina) l'orizzonte potrebbe essere stato capovolto nuovamente. Insomma, c'era ...

