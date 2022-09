Dritto e Rovescio | ospiti 15 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 15 settembre 2022) Stasera, giovedì 15, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite principale della serata saranno la presidente di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. Inoltre, ospite in studio il leader di Azione Carlo Calenda. Nel corso della serata, si affronterà il tema del caro energia, con un’analisi sul piano per la riduzione dei consumi di elettricità e gas ipotizzato dall’Europa e delle ripercussioni per le tasche dei cittadini. Spazio, inoltre, a un approfondimento sulla situazione delle periferie italiane. Tra gli altripresenti in studio o in collegamento, troveremo: Licia Ronzulli, Luigi Brugnaro, Davide Faraone, Angelo D’Orsi, Silvia Sardone, Morina Cirinnà ...