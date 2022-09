Dessers: 'Cremonese, farò come in Olanda. Parto lento, ma poi...' (Di giovedì 15 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Dessers: 'Cremonese, farò come in Olanda. Parto lento, ma poi...' - sportli26181512 : Dessers: 'Cremonese, farò come in Olanda. Parto lento, ma poi...': Dessers: 'Cremonese, farò come in Olanda. Parto… - Gazzetta_it : #Dessers: 'Cremonese, farò come in Olanda. Parto lento, ma poi...' - Fantacalcio : Cremonese, Dessers: 'Gol? Ecco cosa mi manca' - VoceGiallorossa : ??? Cremonese, Dessers: 'Contro la Roma una delle mie migliori partite, ho sfiorato il gol. Un orgoglio vincere il t… -