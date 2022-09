Covid, Lancet: “I 17 milioni di morti nel mondo sono un enorme fallimento. Troppi governi non hanno aderito alle norme fondamentali” (Di giovedì 15 settembre 2022) I primi due anni di pandemia hanno determinato oltre 17 milioni di morti stimati a livello mondiale: secondo un rapporto della Commissione istituita dalla rivista The Lancet si tratta di “una profonda tragedia e un enorme fallimento globale su più livelli” che “hanno portato a milioni di morti prevenibili” nella risposta all’emergenza Covid-19, con ritardi ed errori commessi da parte di governi, istituzioni e cittadini. Il gruppo di lavoro istituito dalla rivista scientifica era composto da 28 esperti mondiali di politiche pubbliche, governance, epidemiologia, vaccinazione, economia, finanza internazionale, sostenibilità e salute mentale. Al documento hanno contribuito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) I primi due anni di pandemiadeterminato oltre 17distimati a livello mondiale: secondo un rapporto della Commissione istituita dalla rivista Thesi tratta di “una profonda tragedia e unglobale su più livelli” che “portato adiprevenibili” nella risposta all’emergenza-19, con ritardi ed errori commessi da parte di, istituzioni e cittadini. Il gruppo di lavoro istituito dalla rivista scientifica era composto da 28 esperti mondiali di politiche pubbliche, governance, epidemiologia, vaccinazione, economia, finanza internazionale, sostenibilità e salute mentale. Al documentocontribuito ...

