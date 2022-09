Basaksehir - Fiorentina 3 - 0 | i viola crollano sotto i colpi dei turchi - Sport - Calcio - quotidiano net

ViolaFiesole : RT @MatteoDovellini: Striscione del Gruppo Marasma della Curva Fiesole in riferimento alla pesante sconfitta di Conference League contro Is… - valinavb : Intanto Pirlo col Karagumruk ha fermato il Basaksehir visto giovedì col tris alla Fiorentina. Ad Istanbul finita 0-… - MatteoDovellini : Striscione del Gruppo Marasma della Curva Fiesole in riferimento alla pesante sconfitta di Conference League contro… - savinolabianca : #postmuto Midtjylland-Lazio 5-1 Basaksehir-Fiorentina 3-0 Juventus-Benfica 0-2 domenica successiva a fine 1° temp… -

Il tabellino di Salernitana - Lecce 2 - 1 vedi anche Conference League, laperde 3 - 0 contro il. VIDEO 43' pt Ceesay (L), 10' st autogol Gonzalez (S), 38' st Strefezza (L) ...... nella cornice dello stadio Artemio Franchi' di Firenze, laaffronterà l' Hellas Verona ... La Viola , che in settimana ha perso 3 - 0 a Istanbul contro ilnella seconda giornata ...Dopo la sonora vittoria di giovedì sera con la Fiorentina in Conference League, l’Istanbul Basaksehir pareggia per 0-0 con il Karagumruk dell’ex portiere viola Viviano. Mentre ...FIORENTINA (ITALPRESS) – La Fiorentina torna al successo dopo otto gare battendo 2-0 il Verona al termine di una partita non bella ma in cui i ...