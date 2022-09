Andreas Muller, la drammatica confessione dell’ex ballerino di Amici: “Messo in codice rosso…” (Di giovedì 15 settembre 2022) Andreas Muller ha pubblicato su Instagram un post per informare i fan delle condizioni di salute di suo fratello Daniel: cosa è successo? Andreas Muller è un volto molto noto tra i fan di Amici, che hanno potuto apprezzare le eccellenti doti da ballerino del 26enne italiano nato a Singen, in Germania, ma trasferitosi da piccolo con la famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona. La sua prima partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi risale al 2015, nella quindicesima edizione, dove Andreas Muller riesce ad ottenere un banco ma è costretto ad abbandonare la scuola poco prima dell’inizio della prima puntata del serale a causa di un infortunio. Il ballerino non si arrende, torna in forma, gira due ... Leggi su kronic (Di giovedì 15 settembre 2022)ha pubblicato su Instagram un post per informare i fan delle condizioni di salute di suo fratello Daniel: cosa è successo?è un volto molto noto tra i fan di, che hanno potuto apprezzare le eccellenti doti dadel 26enne italiano nato a Singen, in Germania, ma trasferitosi da piccolo con la famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona. La sua prima partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi risale al 2015, nella quindicesima edizione, doveriesce ad ottenere un banco ma è costretto ad abbandonare la scuola poco prima dell’inizio della prima puntata del serale a causa di un infortunio. Ilnon si arrende, torna in forma, gira due ...

