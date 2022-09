Alessio Quaini, malore mentre sale le scale in gita: morto a 13 anni, la prof rischia 8 mesi di carcere (Di giovedì 15 settembre 2022) La morte e il processo. Accusa un malore mentre sta sale i 40 gradini che portano alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano: così è morto a 13... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 settembre 2022) La morte e il processo. Accusa unstai 40 gradini che portano alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano: così èa 13...

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Alessio Quaini, malore mentre sale le scale in gita: morto a 13 anni, la prof rischia 8 mesi di carcere - Gazzettino : Alessio Quaini, malore mentre sale le scale in gita: morto a 13 anni, la prof rischia 8 mesi di carcere - DAELiguria : Ragazzino morto d'infarto a soli 13 anni: chiesta la condanna dell'insegnante - BresciaToday - lacittanews : Chiesti 8 mesi di carcere per la prof responsabile di Alessio Quaini durante la gita: il 13enne è morto per un malo… - grillotalpa : RT @fanpage: Chiesti 8 mesi per l’insegnante che nell'aprile del 2014 aveva in custodia Alessio Quaini, il 13enne morto d’infarto dopo aver… -