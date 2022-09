GiovaQuez : Zelensky: 'In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di più di 30 insediamenti… - GiovaQuez : Le forze ucraine hanno ripreso il controllo delle città di Vasylenkove e Artemivka nella regionedi Kharkiv.Lo ha re… - GiovaQuez : Zelensky: 'Un altro insediamento liberato. Grazie alla 14sima brigata meccanizzata intitolata al principe Romano il… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Zelensky nella città liberata di Izyum - yuna_hikari : RT @ilpost: Zelensky nella città liberata di Izyum -

Visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyra Izium, una città strategica riconquistataregione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Si tratta della prima visita del presidente ucraino nei territori riconquistati ai russi grazie ...Non ho visto niente di nuovo", ha detto. Intanto l'esercito russo sta attaccando in tutte ... L'esercito russo ha nuovamente bombardato la notte scorsa la città di Kramatorsk,regione di ..."Non ci si può abituare - he detto Zelemsky - a queste cose ma dopo Bucha non saremo sorpresi dai passi compiuti dai terroristi russi, perché vediamo la stessa cosa. Di nuovo torture con vittime i cit ...Il presidente con i soldati nella cittadina riconquistata nel nordest ha partecipato all’alzabandiera Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato oggi la, recentemente liberata, salutando i s ...