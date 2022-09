YOUTH LEAGUE – Rangers Glasgow-Napoli 3-2 (10? Strachan, 37? Lindsay, 58? Giannini, 70? Ure, 85? Rossi): finita la partita, seconda sconfitta europea per gli azzurrini (Di mercoledì 14 settembre 2022) 90’+7? – Finisce la partita, il forcing finale non basta: il Glasgow Rangers batte 3-2 il Napoli in questa seconda gara di YOUTH LEAGUE. azzurrini ancora a 0 punti nel girone. 90’+4? – Ammonito Young dei Rangers, i padroni di casa cercano di interrompere il gioco e far passare così minuti preziosi. 90’+3? – Ammonito Pazikas per il Glasgow Rangers. 90? – Concessi 6 minuti di recupero. 89? – Prova la conclusione Marranzino, pallone che viene bloccato dal portiere scozzese. 85? – GOOOOOL DEL Napoli! Rossi! Cross dalla sinistra, leggerissimo tocco di Leonardo Rossi ma tanto basta per metterla dentro! C’è ancora vita per gli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) 90’+7? – Finisce la, il forcing finale non basta: ilbatte 3-2 ilin questagara diancora a 0 punti nel girone. 90’+4? – Ammonito Young dei, i padroni di casa cercano di interrompere il gioco e far passare così minuti preziosi. 90’+3? – Ammonito Pazikas per il. 90? – Concessi 6 minuti di recupero. 89? – Prova la conclusione Marranzino, pallone che viene bloccato dal portiere scozzese. 85? – GOOOOOL DEL! Cross dalla sinistra, leggerissimo tocco di Leonardoma tanto basta per metterla dentro! C’è ancora vita per gli ...

AntoVitiello : A segno anche #Lazetic nella vittoria per 3-0 della squadra Primavera del #Milan in Youth League - DiMarzio : Vi ricordate il raccattapalle di @LFC-@FCBarcelona? Ora segna triplette contro l'@AFCAjax. La storia di… - footmercato : Le PSG colle une Manita au Maccabi Haifa ! - ilnapolionline : YOUTH LEAGUE - Glasgow Rangers-Napoli 3-2, non basta il carattere agli azzurrini - - Menno9o : RT @AntoVitiello: A segno anche #Lazetic nella vittoria per 3-0 della squadra Primavera del #Milan in Youth League -