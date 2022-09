Vandalizzata una lapide dei partigiani a Torino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una lapide dedicata ai partigiani a Torino, in largo Montebello 31, nel quartiere Vanchiglia, è stata annerita dal fuoco appiccato a una corona d'alloro che si trovava ala base. L'episodio è accaduto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unadedicata ai, in largo Montebello 31, nel quartiere Vanchiglia, è stata annerita dal fuoco appiccato a una corona d'alloro che si trovava ala base. L'episodio è accaduto ...

TgrRaiPiemonte : Vandalizzata a Torino la lapide in ricordo dei partigiani di Vanchiglia. A fuoco una corona di allora posta alla su… - andreademaria_ : A San Pietro in Casale vandalizzata la panchina arcobaleno. Atti come questi non vanno sottovalutati. Tutta la mia… - CGILModena : RT @CgilCampania: ?? Nella notte ignoti si sono introdotti nella sede della Filt-Cgil Salerno, all'interno della stazione ferroviaria della… - CgilCampania : ?? Nella notte ignoti si sono introdotti nella sede della Filt-Cgil Salerno, all'interno della stazione ferroviaria… - discoradioIT : #Vercelli: è comparsa una #svastica sul prato di un parco giochi a Olcenengo. È stata realizzata con le assi di leg… -