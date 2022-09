Ultime Notizie Roma del 14-09-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina il pentagono accusato di un certo numero di soldati russi si sono ritirati dalla regione di Carpi te lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa americano aggiungendo abbiamo visto un certo numero di parte di Mosca specialmente nel nord-est attraversare il confine per tornare in Russia per il presidente americano Joe biden non si può rispondere alla domanda se l’Ucraina Sia ad un punto di svolta è difficile dirlo sottolinea è chiaro che gli ucraini hanno fatto Pro significativi lungo cammino intanto 5 civili sono stati uccisi e 16 feriti nei bombardamenti russi Nell’ultimo giorno nella regione di donna e il secondo il capo dell’amministrazione militare andiamo a Bruxelles e la solidarietà dell’Europa nei confronti del Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina il pentagono accusato di un certo numero di soldati russi si sono ritirati dalla regione di Carpi te lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa americano aggiungendo abbiamo visto un certo numero di parte di Mosca specialmente nel nord-est attraversare il confine per tornare in Russia per il presidente americano Joe biden non si può rispondere alla domanda se l’Ucraina Sia ad un punto di svolta è difficile dirlo sottolinea è chiaro che gli ucraini hanno fatto Pro significativi lungo cammino intanto 5 civili sono stati uccisi e 16 feriti nei bombardamenti russi Nell’ultimo giorno nella regione di donna e il secondo il capo dell’amministrazione militare andiamo a Bruxelles e la solidarietà dell’Europa nei confronti del Ucraina ...

