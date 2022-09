Pensioni, quando scattano gli aumenti e a quanto ammontano? (Di mercoledì 14 settembre 2022) A portare la buona notizia a milioni di pensionati è il Decreto Aiuti bis (che si è sbloccato ieri dopo che i partiti hanno trovato la quadra sul Superbonus). Pensioni, quando scattano gli aumenti? La data da segnare sul calendario, è ottobre quando scatterà la rivalutazione delle cifre, stimata intorno al 2 per cento con l’obiettivo di proteggere per quanto possibile le finanze degli italiani messe a durissima prova da caro energia e inflazione. Secondo le stime preliminari dell’Istat diffuse di recente, ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell‘8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). Un livello che non si registrava da dicembre 1985 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) A portare la buona notizia a milioni di pensionati è il Decreto Aiuti bis (che si è sbloccato ieri dopo che i partiti hanno trovato la quadra sul Superbonus).gli? La data da segnare sul calendario, è ottobrescatterà la rivalutazione delle cifre, stimata intorno al 2 per cento con l’obiettivo di proteggere perpossibile le finanze degli italiani messe a durissima prova da caro energia e inflazione. Secondo le stime preliminari dell’Istat diffuse di recente, ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell‘8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). Un livello che non si registrava da dicembre 1985 ...

