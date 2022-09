“Nella bara insieme a lei”. Elisabetta II, come (e con cosa) verrà sepolta: l’indiscrezione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il feretro della regina Elisabetta lascia la Scozia per volare verso Londra in vista dei funerali del 19 settembre, spuntano sul web nuove indiscrezioni riguardanti le ultime volontà della sovrana inglese: come verrà sepolta Elisabetta II? A svelare l’indiscrezione è Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council. Secondo l’esperta, la sovrana più longeva del Regno Unito verrà sepolta con alcuni gioielli, quelli a lei più cari. I preziosi della regina Elisabetta costituiscono sicuramente un patrimonio enorme, tra di essi non solo corone, ma anche diademi, tiare, collane, cimeli e altri gioielli che fanno parte della vasta collezione della famiglia reale. In totale la monarca possedeva 300 gioielli personali, tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il feretro della reginalascia la Scozia per volare verso Londra in vista dei funerali del 19 settembre, spuntano sul web nuove indiscrezioni riguardanti le ultime volontà della sovrana inglese:II? A svelareè Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council. Secondo l’esperta, la sovrana più longeva del Regno Unitocon alcuni gioielli, quelli a lei più cari. I preziosi della reginacostituiscono sicuramente un patrimonio enorme, tra di essi non solo corone, ma anche diademi, tiare, collane, cimeli e altri gioielli che fanno parte della vasta collezione della famiglia reale. In totale la monarca possedeva 300 gioielli personali, tra ...

