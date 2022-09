Milan, Calabria: «Vittoria che contava per il girone e per l’autostima» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato dopo la Vittoria dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria: le dichiarazioni Davide Calabria ha parlaot ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Dinamo Zagabria. PRIMA Vittoria CHAMPIONS – «Vuol dire tanto, la Vittoria in Champions in casa mancava da parecchi anni: era importante portare a casa i 3 punti sia per il girone e sia per la nostra autostima». CRESCITA – «Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso, ci sono periodi in cui fai meno bene e periodi in cui fai molto bene. Non mi sono lasciato abbattere, ho continuato a lavorare duro e ora si vedono i risultati: è cambiata pure la squadra ed è aumentata la qualità». CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Davide, terzino del, ha parlato dopo ladei rossoneri contro la Dinamo Zagabria: le dichiarazioni Davideha parlaot ai microfoni di Sky Sport dopo-Dinamo Zagabria. PRIMACHAMPIONS – «Vuol dire tanto, lain Champions in casa mancava da parecchi anni: era importante portare a casa i 3 punti sia per ile sia per la nostra autostima». CRESCITA – «Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso, ci sono periodi in cui fai meno bene e periodi in cui fai molto bene. Non mi sono lasciato abbattere, ho continuato a lavorare duro e ora si vedono i risultati: è cambiata pure la squadra ed è aumentata la qualità». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ...

PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Calabria a #SKYSport: 'Non voglio pormi limiti, siamo una squadra giovane e sulla carta un po’ inferior… - andreafabris96 : ??? #Milan, Davide #Calabria ???? a #SKYSport: 'Non voglio pormi limiti, siamo una squadra giovane e sulla carta un po… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Calabria a #SKYSport: 'Non ho mai smesso di lavorare e credere in me, ci sono periodi in cui fai meno b… -