Meghan Markle e Harry, prima foto con Re Carlo III: si ignorano totalmente (Di mercoledì 14 settembre 2022) Meghan Markle e Harry sono arrivati a Buckingham Palace, come tutti gli altri membri della Famiglia Reale, per accogliere il feretro della Regina Elisabetta. E per la prima volta sono stati fotografati insieme a Re Carlo. Tra i tre è gelo totale, non si scambiano nemmeno uno sguardo. Meghan Markle e Harry inquietano La presenza di Meghan Markle e Harry getta inquietudine tra la Famiglia Reale e i sudditi. Ci sono dettagli del loro atteggiamento che destano sospetti. Si parla addirittura di un microfono nascosto nell’abito di Meg quando si è incontrata a Windsor con William e Kate Middleton. I nuovi Principi del Galles restano diffidenti nei confronti dei Sussex, soprattutto dopo che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 settembre 2022)sono arrivati a Buckingham Palace, come tutti gli altri membri della Famiglia Reale, per accogliere il feretro della Regina Elisabetta. E per lavolta sono statigrafati insieme a Re. Tra i tre è gelo totale, non si scambiano nemmeno uno sguardo.inquietano La presenza digetta inquietudine tra la Famiglia Reale e i sudditi. Ci sono dettagli del loro atteggiamento che destano sospetti. Si parla addirittura di un microfono nascosto nell’abito di Meg quando si è incontrata a Windsor con William e Kate Middleton. I nuovi Principi del Galles restano diffidenti nei confronti dei Sussex, soprattutto dopo che ...

