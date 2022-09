Luigi Di Maio a Napoli in versione Dirty Dancing: dopo le contestazioni nella sua terra si diverte e balla in una trattoria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luigi Di Maio a Napoli per la campagna elettorale. Come prima tappa c’è stata la città di Pomigliano d’Arco dove è cresciuto e tanti lo hanno sostenuto quando era tra le file del Movimento 5 Stelle. Diverse sono state le contestazioni nella sua città e poi un simpatico siparietto l’ha visto protagonista in una trattoria famosa di Napoli. Luigi Di Maio a Napoli in versione Dirty Dancing Luigi Di Maio si trova a Napoli e provincia per la sua personale campagna elettorale. Tuttavia, nella sua città d’origine, Pomigliano d’Arco, è stato contestato da alcuni cittadini che lo hanno accusato di essere un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022)Diper la campagna elettorale. Come prima tappa c’è stata la città di Pomigliano d’Arco dove è cresciuto e tanti lo hanno sostenuto quando era tra le file del Movimento 5 Stelle. Diverse sono state lesua città e poi un simpatico siparietto l’ha visto protagonista in unafamosa diDiinDisi trova ae provincia per la sua personale campagna elettorale. Tuttavia,sua città d’origine, Pomigliano d’Arco, è stato contestato da alcuni cittadini che lo hanno accusato di essere un ...

Agenzia_Ansa : Passeggiata nel quartiere della Pignasecca a Napoli, per il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio tra la magliett… - Corriere : Di Maio in versione Dirty Dancing, lo fanno «volare» in una trattoria di Napoli - La7tv : #tagada @luigidimaio contro Giuseppe Conte su #caroenergia: 'Ecco perché mi arrabbio! Glielo avevamo detto di non f… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Si sciacqui la bocca prima di parlare'. Così #DiMaio fulmina #Calenda #14settembre #iltempoquotidiano - Il_Mezzogiorno : Radio: al via su Crc “Parlami di tutto Mariù”. Primi ospiti i ministri Elena Bonetti e Luigi Di Maio -