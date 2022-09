Lazio, Provedel è già da record: Sarri lo tiene in pole (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Oggetti volanti ben identificati. Sono i lanci di Ivan Provedel , portiere battitore. Vanta già un record, è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Oggetti volanti ben identificati. Sono i lanci di Ivan, portiere battitore. Vanta già un, è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in ...

sportli26181512 : #Lazio, #Provedel è già da record: Sarri lo tiene in pole: Il portiere primo per passaggi lunghi in Serie A, sempre… - LALAZIOMIA : Lazio, Provedel è già da record: Sarri lo tiene in pole - LazionewsEu : #Lazio, #Ballotta parla di #Provedel e #Maximiano... #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #portieri #provedel… - LazioNews_24 : #Ballotta analizza la situazione portieri in casa #Lazio - Manuelinho89 : @SaverioTolomeo @MassimoItri @weirdgio Che io sappia si era interessata la Lazio, menomale che non è andato e hanno… -