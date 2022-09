James Rodriguez | fatta per il trasferimento | torna in Europa

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si attende solamente il comunicato ufficiale, ma(salvo imprevisti) sarà un nuovo calciatore dell’Olympiacos. Il fantasista colombiano ha quindi deciso il suo futuro: ripartirà dal campionato greco. Dopo l’esperienza vissuta fuori dall’è pronto are.Rodríguez OlympiacosSecondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore volerà nella giornata di oggi in Grecia per sottoporsi ai test medici con l’Olympiacos. Tra l’Al Rayyan (attuale detentore del cartellino dell’ex Everton) ed il club greco ci sarebbe già un accordo basato sulla formula del prestito. Se tutto va come previsto, oggifirmerà il suo nuovo contratto e così tornerà con il suo ex compagno di squadra del Real Madrid, ...

FedericoPlatini : #Olympiacos, colpo di mercato in arrivo: #JamesRodriguez vicino alla firma - sportli26181512 : Olympiacos, si avvicina un ex Real Madrid: Dopo un anno di lontananza dall'Europa, James Rodriguez può tornare nel… - TheRub14 : Madonna che finaccia di carriera che sta avendo James Rodriguez (del quale ho anche una maglia perchè nella vita mi piace fare cazzate).

Commenta per primo Dopo un anno di lontananza dall'Europa ,può tornare nel vecchio continente: il giocatore colombiano, ex Real Madrid e al momento in forza all'Al Rayyan (Qatar) è vicinissimo all'Olympiacos