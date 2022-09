In vigore ultimo aumento tassi, ma a Francoforte già si pensa a nuovi rialzi (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ entrato in vigore oggi il rialzo da 75 punti deciso la scorsa settimana dal Consiglio direttivo della Bce, rialzo che porta fra l’altro in positivo – dopo 10 anni e 2 mesi – il tasso sui depositi presso la banca centrale (che si attesta così allo 0,75%). Ma al tempo stesso da Francoforte già arrivano indicazioni su prossimi, consistenti interventi. La conferma arriva dal capo economista dell’Eurotower l’irlandese Philip Lane, membro del Comitato esecutivo, che – in un discorso – ha ribadito come “sulla base delle nostre valutazioni attuali ci attendiamo che questa transizione richiederà che continuiamo ad alzare i tassi di interesse per diverse altre riunioni” del Consiglio direttivo. Riconoscendo come l’incremento dei tassi si è trasmesso quasi interamente sui mercati, Lane, che peraltro è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ entrato inoggi il rialzo da 75 punti deciso la scorsa settimana dal Consiglio direttivo della Bce, rialzo che porta fra l’altro in positivo – dopo 10 anni e 2 mesi – il tasso sui depositi presso la banca centrale (che si attesta così allo 0,75%). Ma al tempo stesso dagià arrivano indicazioni su prossimi, consistenti interventi. La conferma arriva dal capo economista dell’Eurotower l’irlandese Philip Lane, membro del Comitato esecutivo, che – in un discorso – ha ribadito come “sulla base delle nostre valutazioni attuali ci attendiamo che questa transizione richiederà che continuiamo ad alzare idi interesse per diverse altre riunioni” del Consiglio direttivo. Riconoscendo come l’incremento deisi è trasmesso quasi interamente sui mercati, Lane, che peraltro è ...

