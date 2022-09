“Ho rischiato grosso”. Jo Squillo, un momento difficilissimo mai raccontato prima: “Mi sono salvata” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scorso giugno Jo Squillo ha compiuto 60 anni: il suo brano “Siamo donne” cantato insieme a Sabrina Salerno è diventato un inno al femminismo e lo cantò a Sanremo nel 1991. Era ancora una ragazzina quando ha fatto la sua apparizione nel panorama musicale milanese, come esponente del movimento punk italiano. E già allora aveva mostrato non solo un notevole talento canoro, ma anche una grande voglia di lottare e di abbattere gli stereotipi, di far sentire la propria voce in quanto donna, anche – e soprattutto – per tutte coloro che non potevano farlo. Di recente è stata protagonista durante la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi e lo scorso anno ha varcato la porta rossa del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Anche in questa occasione ha mostrato il proprio carattere e si è anche fatta notare per essersi in diretta con addosso un niqab, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scorso giugno Joha compiuto 60 anni: il suo brano “Siamo donne” cantato insieme a Sabrina Salerno è diventato un inno al femminismo e lo cantò a Sanremo nel 1991. Era ancora una ragazzina quando ha fatto la sua apparizione nel panorama musicale milanese, come esponente del movimento punk italiano. E già allora aveva mostrato non solo un notevole talento canoro, ma anche una grande voglia di lottare e di abbattere gli stereotipi, di far sentire la propria voce in quanto donna, anche – e soprattutto – per tutte coloro che non potevano farlo. Di recente è stata protagonista durante la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi e lo scorso anno ha varcato la porta rossa del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Anche in questa occasione ha mostrato il proprio carattere e si è anche fatta notare per essersi in diretta con addosso un niqab, per ...

