Giro di Toscana 2022, Marc Hirschi si impone in uno sprint ristretto, 2° Filippo Zana (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alfredo Martini porta bene a Marc Hirschi. Lo svizzero della UAE Team Emirates torna al successo al Giro di Toscana 2022, dedicato alla memoria dello storico CT della Nazionale di ciclismo, facendo il bis con la Per Sempre Alfredo di inizio anno. Il ventiquattrenne mette in bacheca la terza vittoria della sua stagione battendo allo sprint Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizané) e Daniel Martines (Ineos-Grenadiers), in una volata ristretta di cinque uomini. Non ci vuole molto per far andar via la fuga di giornata: ad inaugurarla sono Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior), raggiunti prima da Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alfredo Martini porta bene a. Lo svizzero della UAE Team Emirates torna al successo aldi, dedicato alla memoria dello storico CT della Nazionale di ciclismo, facendo il bis con la Per Sempre Alfredo di inizio anno. Il ventiquattrenne mette in bacheca la terza vittoria della sua stagione battendo allo(Bardiani-CSF-Faizané) e Daniel Martines (Ineos-Grenadiers), in una volata ristretta di cinque uomini. Non ci vuole molto per far andar via la fuga di giornata: ad inaugurarla sono Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior), raggiunti prima da Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e ...

borghi_claudio : Oggi sarebbero 23 anni di matrimonio e io in giro per la Toscana con l'idea di salvare l'Italia e @GFBwedding a rea… - borghi_claudio : Ora già a Piombino dopo l'inaugurazione sede a Livorno. Domani sarò all'Osola del Giglio e poi base a Firenze. Merc… - Cyclingnewsfeed : Marc Hirschi tames tense finale to win Giro della Toscana - CycleSportMag : Marc Hirschi tames tense finale to win Giro della Toscana - avozgurozan : Giro della Toscana ?????? -