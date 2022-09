Francesca Chillemi: ”Con Elena Sofia Ricci rapporto particolare” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra qualche mese tornerà finalmente in onda su Rai 1 Che Dio ci Aiuti. Per la serie tv si tratterà della stagione numero sette. Un grande successo per questa fiction che è davvero tra le più viste ed apprezzate. Complice non solo la storia, le trame delle varie puntate, ma anche un cast di attori eccezionali. E tra di loro c’è anche la bellissima Francesca Chillemi che, dalla prossima stagione, diventerà la protagonista indiscussa, surclassando Elena Sofia Ricci e la sua Suor Angela. Francesca Chillemi parla del suo rapporto con Elena Sofia Ricci Durante Che Dio ci Aiuti 7, vedremo quindi una Azzurra Leonardi in prima linea al posto di Suor Angela. Nella serie queste due donne sono amatissime e i ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra qualche mese tornerà finalmente in onda su Rai 1 Che Dio ci Aiuti. Per la serie tv si tratterà della stagione numero sette. Un grande successo per questa fiction che è davvero tra le più viste ed apprezzate. Complice non solo la storia, le trame delle varie puntate, ma anche un cast di attori eccezionali. E tra di loro c’è anche la bellissimache, dalla prossima stagione, diventerà la protagonista indiscussa, surclassandoe la sua Suor Angela.parla del suoconDurante Che Dio ci Aiuti 7, vedremo quindi una Azzurra Leonardi in prima linea al posto di Suor Angela. Nella serie queste due donne sono amatissime e i ...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - ParliamoDiNews : Francesca Chillemi, confessione su Elena Sofia Ricci: “Rapporto particolare” #14Settembre #Serie&FilmTv - canyaman_india : RT @Cosmopolitan_IT: «Vi chiedo solo una cosa: vogliate bene a Francesca» #violacomeilmare @Mediaset Italia -