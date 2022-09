Fisco | consulenti lavoro | bene entro fine 2022 operativa in Sicilia piattaforma servizi AdER

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Labitalia) - "ladell'anno l'Agenzia delle Entrate-Riscossione completerà il piano di migrazione sulla proprianazionale del sistema informatico gestito, fino al 1° ottobre 2021, dalla società RiscossioneS.p.A. Ciò consentirà aidelni di poter fruire di tutte le informazioni e di tutti ion-line presenti sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, agevolando così l'attività di assistenza per i loro assistiti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione. Inoltre, nel primo trimestre del 2023, sarà portata a termine anche l'implementazione dello 'sportello on-line' del contribuente che permetterà di relazionarsi in tempo reale con l'Agenzia delle ...

aniaros2 : @Vale03010807 @riccardoweiss @HoaraBorselli Beh, chi è ben informato sa che quelli davvero bravi sono i consulenti… -

Fiscoetasse

... avvocati, notai,del lavoro)... Il duo Calenda - Renzi potrebbe coagulare una ..., ieri il tax day Verso una Lega Pro con più di 60 squadre Se il Campobasso sarà riammesso cambierà il ...Sabato 10 settembre, ore 10.30, Capo d'Orlando Marina Ildel nuovo governo, le proposte di Fratelli d'Italia. Questo il tema di un dibattito che si ...del lavoro, avvocati e ... Enti cooperativi: incarichi per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro Risorse per 180 milioni di euro per realizzare, nel quadro del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza), "una revisione approfondita dei sistemi e delle procedure interne" dell'Inps, nonché p ...L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli su come fai a permetterti un’auto invece che un’altra e con quali entrate riesci a mantenerla ...