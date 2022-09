“È normale che tra le feci della mia bimba ci siano tracce di sangue?” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Buongiorno, ho una neonata di due mesi e 10 giorni allattata esclusivamente al seno da un mese. Con alvo e minzioni è sempre stata regolare, ma ho notato da qualche giorno alcune evacuazioni più liquide del solito (colore giallo ocra) con la presenza di qualche filamento di muco e, se queste sono ravvicinate come è successo ieri che a distanza di 10 minuti ne ha avute due, dei piccoli ma davvero piccoli puntini di sangue. Premetto che evacua tre volte al giorno di solito nell’arco della giornata tranne ieri o un’altra volta che ha avuto due scariche ravvicinate. È normale? La presenza di puntini di sangue deve allarmarmi o può succedere? Anche la consistenza delle feci può essere liquida? Grazie in anticipo per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Buongiorno, ho una neonata di due mesi e 10 giorni allattata esclusivamente al seno da un mese. Con alvo e minzioni è sempre stata regolare, ma ho notato da qualche giorno alcune evacuazioni più liquide del solito (colore giallo ocra) con la presenza di qualche filamento di muco e, se queste sono ravvicinate come è successo ieri che a distanza di 10 minuti ne ha avute due, dei piccoli ma davvero piccoli puntini di. Premetto che evacua tre volte al giorno di solito nell’arcogiornata tranne ieri o un’altra volta che ha avuto due scariche ravvicinate. È? La presenza di puntini dideve allarmarmi o può succedere? Anche la consistenza dellepuò essere liquida? Grazie in anticipo per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

