Cremona | sparatoria a Casale Cremasco | ucciso 61enne

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 61 anni è statoa colpi di arma da fuoco a). I fatti sono avvenuti attorno alle 9 in via Camisano. L’uomo è stato rinvenuto dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio con una ferita all’addome ed è deceduto sul posto. Ferito anche un 36enne, non coinvolto nella, che ha riportato un lieve trauma al volto a seguito di un’aggressione ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Crema. Sul posto, insieme ai carabinieri, che indagano, sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso. L'articolo proviene da Italia Sera.

