Coppa Davis 2022, Fabio Fognini: "Io e Bolelli abbiamo mostrato il nostro valore, sono contento" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si chiude in bellezza il primo impegno dell'Italia nella fase a gironi della Coppa Davis 2022. Dopo le vittorie di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nei due singolari contro rispettivamente Borna Gojo e Borna Coric, è arrivato questa sera il bellissimo successo di Fabio Fognini e Simone Bolelli nel doppio contro Nikola Metkic e Mate Pavic (3-6 7-5 7-5 il punteggio finale). L'Italia tornerà in campo venerdì per sfidare la Francia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, Fabio Fognini ha affermato: "È stato un bel match. Anche se eravamo sotto 6-3 3-2 (con break nel secondo set, ndr), sapevamo di potercela fare e di essere molto vicini a loro. Poi il controbreak ci ha rimesso in partita e poi la fine è stata un po' ..."

