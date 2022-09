Con test point of care in 8 minuti si scopre se infarto in corso (Di mercoledì 14 settembre 2022) Risultati di test standard di laboratorio in pochi minuti e con una goccia di sangue. È la nuova medicina capace, grazie a strumenti innovativi, di arrivare prima a una diagnosi - in casa e sul territorio - e di accorciare in modo virtuoso il percorso tra la chiamata con la richiesta di aiuto e la presa in carico del paziente. "L'azienda Toscana Sud Est ha investito nell'impiego di tecnologie point of care, che stanno quindi accanto al paziente già sui mezzi di soccorso avanzato e che consentono di produrre, in minima parte, alcuni dati di laboratorio che altrimenti sarebbero ottenibili soltanto in pronto soccorso o in terapia intensiva - spiega il dottor Sbrana -. Questo rafforza la capacità diagnostica, di selezione del paziente e anche terapeutica perché si fanno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Risultati distandard di laboratorio in pochie con una goccia di sangue. È la nuova medicina capace, grazie a strumenti innovativi, di arrivare prima a una diagnosi - in casa e sul territorio - e di accorciare in modo virtuoso il pertra la chiamata con la richiesta di aiuto e la presa in carico del paziente. "L'azienda Toscana Sud Est ha investito nell'impiego di tecnologieof, che stanno quindi accanto al paziente già sui mezzi di socavanzato e che consentono di produrre, in minima parte, alcuni dati di laboratorio che altrimenti sarebbero ottenibili soltanto in pronto soco in terapia intensiva - spiega il dottor Sbrana -. Questo rafforza la capacità diagnostica, di selezione del paziente e anche terapeutica perché si fanno ...

