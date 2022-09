Cinghiali in Liguria, il pressing del ministero: “La Regione avvii gli abbattimenti” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il piano prevede l’eliminazione di oltre 35 mila esemplari, il 180 per cento della quota dell’anno scorso. L’obiettivo della Liguria è coinvolgere i cacciatori partendo con l’inizio della stagione venatoria il 2 ottobre Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il piano prevede l’eliminazione di oltre 35 mila esemplari, il 180 per cento della quota dell’anno scorso. L’obiettivo dellaè coinvolgere i cacciatori partendo con l’inizio della stagione venatoria il 2 ottobre

