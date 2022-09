Bersani: “Dovevamo stringere i bulloni per campo largo con M5s. Non raccontiamoci balle, Conte 2 è piaciuto a tutta la nostra nostra gente” (Di mercoledì 14 settembre 2022) È fermo nella sua opinione di sempre Pier Luigi Bersani che, accolto con una ovazione incondizionata alla Festa di Unità di Bologna, ha ribadito la necessità di costruire un campo largo progressista aperto ai 5 Stelle, anche dopo le elezioni. Sul palco assieme a Virginio Merola, candidato col Pd all’uninominale della Camera nel collegio di Bologna, l’ex segretario dem invoca unità e generosità a sinistra: “Legare la sabbia presuppone che ci sia qualcuno che la leghi perché la sabbia non si lega da sé. E bisogna partire da una cosa: per quanto un partito sia grande, c’è sempre qualcosa fuori di noi di buono, che va considerato, che ti interroga, che ti stimola, che ha dentro un nucleo di verità. E quel qualcosa lì non viene dagli establishment o da quel che ti dice il potere economico, l’editoria, il pensiero unico. Viene da un orecchio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) È fermo nella sua opinione di sempre Pier Luigiche, accolto con una ovazione incondizionata alla Festa di Unità di Bologna, ha ribadito la necessità di costruire unprogressista aperto ai 5 Stelle, anche dopo le elezioni. Sul palco assieme a Virginio Merola, candidato col Pd all’uninominale della Camera nel collegio di Bologna, l’ex segretario dem invoca unità e generosità a sinistra: “Legare la sabbia presuppone che ci sia qualcuno che la leghi perché la sabbia non si lega da sé. E bisogna partire da una cosa: per quanto un partito sia grande, c’è sempre qualcosa fuori di noi di buono, che va considerato, che ti interroga, che ti stimola, che ha dentro un nucleo di verità. E quel qualcosa lì non viene dagli establishment o da quel che ti dice il potere economico, l’editoria, il pensiero unico. Viene da un orecchio ...

