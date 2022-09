Berlusconi: “La campagna elettorale non mi piace, troppi insulti” (Di mercoledì 14 settembre 2022) TORINO – “Non mi piace. Io provo in tutti i modi e in tutte le occasioni a parlare di programmi concreti che riguardano il futuro delle famiglie e delle aziende. Su questo, gli elettori dovrebbero essere chiamati a scegliere. Invece sento e leggo soprattutto da parte dei nostri competitor solo provocazioni e bugie, offese e pettegolezzi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a ‘La Stampa’, sull’attuale campagna elettorale. Il presidente di Forza Italia, quindi, ribadisce il perché un elettore insoddisfatto dovrebbe votare il suo partito: “Perchè il nostro programma affronta le tre grandi questioni che impediscono al nostro Paese di crescere e ai ragazzi di avere un futuro. Mi riferisco all’oppressione fiscale, all’oppressione burocratica, all’oppressione giudiziaria” dice. “Le affrontiamo con un approccio ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) TORINO – “Non mi. Io provo in tutti i modi e in tutte le occasioni a parlare di programmi concreti che riguardano il futuro delle famiglie e delle aziende. Su questo, gli elettori dovrebbero essere chiamati a scegliere. Invece sento e leggo soprattutto da parte dei nostri competitor solo provocazioni e bugie, offese e pettegolezzi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, a ‘La Stampa’, sull’attuale. Il presidente di Forza Italia, quindi, ribadisce il perché un elettore insoddisfatto dovrebbe votare il suo partito: “Perchè il nostro programma affronta le tre grandi questioni che impediscono al nostro Paese di crescere e ai ragazzi di avere un futuro. Mi riferisco all’oppressione fiscale, all’oppressione burocratica, all’oppressione giudiziaria” dice. “Le affrontiamo con un approccio ...

