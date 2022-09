"Venditore di bibite", "Vergognati". Botta e risposta tra Calenda e Di Maio (Di martedì 13 settembre 2022) La sferzata del leader di Azione: "Non ogni lavoro prepara per governare un Paese". Il ministro degli Esteri gli risponde: "Classista e razzista, alimenti la cultura del disprezzo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) La sferzata del leader di Azione: "Non ogni lavoro prepara per governare un Paese". Il ministro degli Esteri gli risponde: "Classista e razzista, alimenti la cultura del disprezzo"

