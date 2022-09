TgLa7d del 13 settembre 2022

(Di martedì 13 settembre 2022) Disabile giù dalla finestra. Perquisizione senza mandato Dl Aiuti bis. il Senato dice sì Colloquio fra Draghi e Zelensky "Pieno sostegno a Kiev" Catania, esplosione in una ditta di fuochi d'artificio. ...

TGLA7

Disabile giù dalla finestra. Perquisizione senza mandato Dl Aiuti bis. il Senato dice sì Colloquio fra Draghi e Zelensky "Pieno sostegno a Kiev" Catania, esplosione in una ditta di fuochi d'artificio. ...Zelensky:" Negoziati impossibili fino alla completa liberazione" Regina Elisabetta, feretro in esposizione per 24 ore Rientro a scuola, senza mascherine e senza dad Otranto, arrestati imprenditori e ... TgLa7d del 9 settembre 2022