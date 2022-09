Smart working per i fragili e i genitori under 14: arriva la proroga fino al 31 dicembre (Di martedì 13 settembre 2022) "prorogato fino al 31 dicembre lo Smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni". Lo annuncia su Twitter il ministro del lavoro Andrea Orlando, facendo riferimento all'emendamento al dl aiuti bis con la proroga all'esame del Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) "toal 31loper ie per idi figli con meno di 14 anni". Lo annuncia su Twitter il ministro del lavoro Andrea Orlando, facendo riferimento all'emendamento al dl aiuti bis con laall'esame del Senato. L'articolo .

Kmetro0_eu : Italia: Smart working, “proroga fino al 31 dicembre per fragili” - orizzontescuola : Smart working per i fragili e i genitori under 14: arriva la proroga fino al 31 dicembre - AttilioPaladino : @AndreaOrlandosp Ma a chi è in smart working (peraltro termine inglese sbagliato ma su questo noi siamo campioni) g… - News24_it : Smart working, 'proroga fino al 31 dicembre per fragili e chi ha figli under 14' - DiegoNatoli2 : RT @v2Dark: I punti del programma dei 3 partiti in sintesi: - Meno tasse per tutti - RdC da cambiare o abolire - Salario minimo neanche… -