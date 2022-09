Silvia Toffanin smentisce le voci su di lei | “Verissimo già bell’impegno”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 settembre 2022)ritorna sui nostri schermi. Questo weekend ripartirà la stagione dicon il suo doppio appuntamento sabato e domenica. La conduttrice ha svelato non solo i primi ospiti della trasmissione, ma anche tante altre curiosità sulla sua vita professionale e privata.condurrà La Talpa o nuovi programmi? Le sue parole Per l’inizio della stagione di, Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato la copertina alla moglie del Ceo di Mediaset, con un’intervista particolareggiata. Ma la domanda che tutti ci siamo posti è se fossero veri i gossip che la davano come possibile conduttrice de La Talpa e di altri nuovi programmi Mediaset. Anche i giornalisti del giornale gliel’hanno finalmente chiesto e lei ha negato in modo categorico altri impegni lavorativi ...