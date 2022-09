Rocco Siffredi su Totti e Blasi: "Lui l'ama ancora, lei è una calcolatrice" (Di martedì 13 settembre 2022) Rocco Siffredi parla di Francesco Totti e Ilary Blasi: lui è ancora "innamoratissimo", ma lei è una "calcolatrice". Rocco Siffredi su Totti e Blasi: “Lui l’ama ancora, lei è una calcolatrice” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 13 settembre 2022)parla di Francescoe Ilary: lui è"innamoratissimo", ma lei è una "".su: “Lui l’ama, lei è una” su Donne Magazine.

Angelo006100 : RT @MScofferi: @pdnetwork Domani seconda puntata: Berlusconi vuole Rocco Siffredi presidente della Repubblica - MementoFabiano : RT @fanpage: “L’amore non può essere buttato via per una carnalità. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile”. Rocco Sif… - QuotidianPost : Rocco Siffredi commenta la separazione Totti-Blasi: “Non si può buttare via un amore così” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “L’amore non può essere buttato via per una carnalità. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile”. Rocco Sif… - aspettaaspetta : RT @4everAnnina: Nuvola con la sagoma della Regina Elisabetta appare in cielo dopo la sua morte: la foto diventa virale - Il Fatto Quotidia… -