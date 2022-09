Risultato: wow! (Di martedì 13 settembre 2022) Partiamo da un’istantanea del red carpet degli Eurovision 2022. C’è Blanco in Valentino Pink PP con maxi blazer in pelle, pantaloni sartoriali fluidi oversize e top in tulle nero. Ma di fotografie di stile di Blanco, in questo suo proficuo anno, ne potremmo trovare mille. Tutte davvero convincenti. Dalla camicia trasparente indossata per trionfare a Sanremo 2022. Fino al look avant-garde e total white scelto per l’ultima sfilata (postuma) di Virgil Abloh per Off-White. Una cosa è certa: Blanco quest’anno ha convinto proprio tutti. Dal mondo della musica, a quello della moda. Ecco perché non stupisce vederlo, oggi, in anteprima assoluta, come volto e testimonial della nuova campagna inverno 2023 di Calvin Klein. A livello globale. Blanco per Calvin Klein: la campagna Ebbene sì. Non è un caso che, lo scorso giugno, Blanco si sia aggiudicato il terzo posto nella TOP 10 dei fashion ... Leggi su amica (Di martedì 13 settembre 2022) Partiamo da un’istantanea del red carpet degli Eurovision 2022. C’è Blanco in Valentino Pink PP con maxi blazer in pelle, pantaloni sartoriali fluidi oversize e top in tulle nero. Ma di fotografie di stile di Blanco, in questo suo proficuo anno, ne potremmo trovare mille. Tutte davvero convincenti. Dalla camicia trasparente indossata per trionfare a Sanremo 2022. Fino al look avant-garde e total white scelto per l’ultima sfilata (postuma) di Virgil Abloh per Off-White. Una cosa è certa: Blanco quest’anno ha convinto proprio tutti. Dal mondo della musica, a quello della moda. Ecco perché non stupisce vederlo, oggi, in anteprima assoluta, come volto e testimonial della nuova campagna inverno 2023 di Calvin Klein. A livello globale. Blanco per Calvin Klein: la campagna Ebbene sì. Non è un caso che, lo scorso giugno, Blanco si sia aggiudicato il terzo posto nella TOP 10 dei fashion ...

itsbenedettar : Quest’estate mi sono finalmente abbronzata dopo anni e anni strafregandomene di non sentirmi al top nel mio corpo p… - Ange450716 : @JamesLucasIT professionalita' (studio e pazienza) per questo risultato WOW !! - improtass : RT @VincePastore: - #Alonso: Guardate che c'è qualcosa che non va. - Team #Alpine: È tutto ok. - #Alonso: Wow. Risultato: ritiro per #A… - mr_mainagioia : RT @VincePastore: - #Alonso: Guardate che c'è qualcosa che non va. - Team #Alpine: È tutto ok. - #Alonso: Wow. Risultato: ritiro per #A… - such_actress : RT @VincePastore: - #Alonso: Guardate che c'è qualcosa che non va. - Team #Alpine: È tutto ok. - #Alonso: Wow. Risultato: ritiro per #A… -

Artmarket.com presenta il rapporto del primo semestre 2022 di Artprice: il mercato dell'arte torna a crescere fortemente in Occidente ... mentre il miglior risultato per gli NFT nel primo semestre del 2022 è stato di soli 1,38 milioni ... anche se solo molto raramente riescono a vendere grandi collezioni NFT (BAYC, WoW, ecc.). Per il ... Ceri: 'Metti sempre te stesso, qualsiasi cosa fai' Il risultato quando lavori bene, conosci bene la musica, hai un po' di culo ed hai delle persone ... poi quando ho iniziato a masticare quella musica lì ho detto "wow questo mondo è pazzesco!". Altra ... Tom's Hardware Italia ... mentre il migliorper gli NFT nel primo semestre del 2022 è stato di soli 1,38 milioni ... anche se solo molto raramente riescono a vendere grandi collezioni NFT (BAYC,, ecc.). Per il ...Ilquando lavori bene, conosci bene la musica, hai un po' di culo ed hai delle persone ... poi quando ho iniziato a masticare quella musica lì ho detto "questo mondo è pazzesco!". Altra ... Abbiamo visto Jurassic World Il Dominio in 4K: WOW