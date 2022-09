Quanto conta la digitalizzazione nel programma del M5S (Di martedì 13 settembre 2022) Il programma Movimento 5 Stelle elezioni 2022 gira attorno il concetto dello stare “dalla parte giusta”. I punti cardine espressi nella pagina introduttiva dalla quale si può scaricare il programma sono, per molti versi, simili a quelli espressi nel programma del PD. Della parola “digitalizzazione” – che stiamo rintracciando nei programmi dei partiti e delle coalizioni in corda il 25 settembre – non c’è traccia nella pagina introduttiva mentre nel programma “digital” e tutti i termini che ne derivano compaiono sette volte nelle tredici pagine. Quanto spazio c’è per la digitalizzazione programma M5S? LEGGI ANCHE >>> Quanto conta la digitalizzazione nel programma del PD Il ruolo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022) IlMovimento 5 Stelle elezioni 2022 gira attorno il concetto dello stare “dalla parte giusta”. I punti cardine espressi nella pagina introduttiva dalla quale si può scaricare ilsono, per molti versi, simili a quelli espressi neldel PD. Della parola “” – che stiamo rintracciando nei programmi dei partiti e delle coalizioni in corda il 25 settembre – non c’è traccia nella pagina introduttiva mentre nel“digital” e tutti i termini che ne derivano compaiono sette volte nelle tredici pagine.spazio c’è per laM5S? LEGGI ANCHE >>>laneldel PD Il ruolo ...

