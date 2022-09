Puglia, la denuncia del M5s: «Dipendenti pubblici obbligati a partecipare agli incontri elettorali del Pd». I dem: «Tutto falso» (Di martedì 13 settembre 2022) Scontro M5s-Pd in Puglia. A far scoccare la scintilla un messaggio inviato dall’ex candidata del Pd Annarita Palmieri, attuale dipendente di Acquedotto Pugliese, l’infrastruttura pubblica di approvvigionamento idrico della regione Puglia. Nel messaggio inviato a tutti i Dipendenti dell’ente si legge: «Come da telefonata della dottoressa Portincasa (amministratrice delegata di Acquedotto Pugliese, ndr), venerdì 16 settembre dalle 17.30 sei convocato presso la sala ricevimenti International a Foggia. Alle 19 sarà presente anche il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del Pd. Estendi l’invito ad amici e parenti. Queste elezioni valgono il nostro futuro. Ricorda che la tua presenza è obbligatoria». Dopo la diffusione della notizia da parte di Annarita Di Giorgio su Il Giornale, è ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Scontro M5s-Pd in. A far scoccare la scintilla un messaggio inviato dall’ex candidata del Pd Annarita Palmieri, attuale dipendente di Acquedotto Pugliese, l’infrastruttura pubblica di approvvigionamento idrico della regione. Nel messaggio inviato a tutti idell’ente si legge: «Come da telefonata della dottoressa Portincasa (amministratrice delegata di Acquedotto Pugliese, ndr), venerdì 16 settembre dalle 17.30 sei convocato presso la sala ricevimenti International a Foggia. Alle 19 sarà presente anche il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del Pd. Estendi l’invito ad amici e parenti. Queste elezioni valgono il nostro futuro. Ricorda che la tua presenza è obbligatoria». Dopo la diffusione della notizia da parte di Annarita Di Giorgio su Il Giornale, è ...

GianniVezzani1 : RT @tempoweb: La denuncia della #Lega: campagna elettorale irregolare in Puglia, basta col sistema Emiliano #elezionipolitiche2022 #iltempo… - Ado06408275 : RT @tempoweb: La denuncia della #Lega: campagna elettorale irregolare in Puglia, basta col sistema Emiliano #elezionipolitiche2022 #iltempo… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: La denuncia della #Lega: campagna elettorale irregolare in Puglia, basta col sistema Emiliano #elezionipolitiche2022 #iltempo… - tempoweb : La denuncia della #Lega: campagna elettorale irregolare in Puglia, basta col sistema Emiliano… - lillidamicis : Taranto - Risorse idriche insufficienti e versante occidentale della provincia di Taranto temporaneamente a secco.… -